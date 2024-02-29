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عربي-دولي

المخاطر الأمنية العالمية تتزايد.. مسؤول اميركي رفيع يحذر من "الاعداء النوويين"

Lebanon 24
29-02-2024 | 13:20
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حذر رئيس القيادة الاستراتيجية الأميركية (ستراتكوم)، الجنرال أنتوني كوتون من أن الولايات المتحدة وحلفاءها يقفون أمام خطر مواجهة قوتين نوويتين رئيسيتين ومنافسين استراتيجيين، هما الصين وروسيا.

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وقال في كلمة ألقاها أمام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأميركي: "نواجه أيضا تهديدا نوويا متزايدا، بسبب مواصلة كوريا الشمالية وجمهورية إيران الإسلامية توسيع برنامجيهما النوويين. كما أن خصومنا المحتملين يرفعون من مستوى التنسيق والتعاون فيما بينهم. وفي بيئة خطرة كهذه، تزداد احتمالات نشوب صراعات شبه متزامنة مع امتلاك العديد من الخصوم أسلحة نووية".

واضاف أن "المنافسة الاستراتيجية آخذة في التصاعد، بما في ذلك في المجال النووي، وهذا يتضح من الجهود التي تبذلها روسيا لتحديث قدراتها النووية، ومراكمة الصين الغامضة للأسلحة النووية".

وتابع: "الاهتمام الذي يكرسه الخصوم المحتملون للأسلحة النووية إلى جانب إدخال تقنيات الصواريخ الفرط صوتية، ووسائل القصف المداري، كلها عوامل تزيد بشكل كبير من المخاطر الأمنية العالمية".
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