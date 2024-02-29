12
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
4
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
المخاطر الأمنية العالمية تتزايد.. مسؤول اميركي رفيع يحذر من "الاعداء النوويين"
Lebanon 24
29-02-2024
|
13:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر رئيس القيادة الاستراتيجية الأميركية (ستراتكوم)، الجنرال أنتوني كوتون من أن الولايات المتحدة وحلفاءها يقفون أمام خطر مواجهة قوتين نوويتين رئيسيتين ومنافسين استراتيجيين، هما الصين وروسيا.
Advertisement
وقال في كلمة ألقاها أمام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأميركي: "نواجه أيضا تهديدا نوويا متزايدا، بسبب مواصلة كوريا الشمالية وجمهورية إيران الإسلامية توسيع برنامجيهما النوويين. كما أن خصومنا المحتملين يرفعون من مستوى التنسيق والتعاون فيما بينهم. وفي بيئة خطرة كهذه، تزداد احتمالات نشوب صراعات شبه متزامنة مع امتلاك العديد من الخصوم أسلحة نووية".
واضاف أن "المنافسة الاستراتيجية آخذة في التصاعد، بما في ذلك في المجال النووي، وهذا يتضح من الجهود التي تبذلها روسيا لتحديث قدراتها النووية، ومراكمة الصين الغامضة للأسلحة النووية".
وتابع: "الاهتمام الذي يكرسه الخصوم المحتملون للأسلحة النووية إلى جانب إدخال تقنيات الصواريخ الفرط صوتية، ووسائل القصف المداري، كلها عوامل تزيد بشكل كبير من المخاطر الأمنية العالمية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بكلمات مؤثرة.. فنان لبناني يرثي فادي ابراهيم ووالدته
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. فنان لبناني يرثي فادي ابراهيم ووالدته
01:08 | 2024-02-29
29/02/2024 01:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أداء لافت ومؤثر جداً.. الجمهور يُشيد ببطلة مسلسل "الخائن": مُبدعة (فيديو)
Lebanon 24
أداء لافت ومؤثر جداً.. الجمهور يُشيد ببطلة مسلسل "الخائن": مُبدعة (فيديو)
00:41 | 2024-02-29
29/02/2024 12:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"قطعت عخير وسلامة".. مذيع الـ MTV يتعرّض لوعكة صحية ويدخل المُستشفى
Lebanon 24
"قطعت عخير وسلامة".. مذيع الـ MTV يتعرّض لوعكة صحية ويدخل المُستشفى
01:46 | 2024-02-29
29/02/2024 01:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الطرقات ستُقفل غدّاً
Lebanon 24
هذه الطرقات ستُقفل غدّاً
11:02 | 2024-02-29
29/02/2024 11:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا الموعد... احتمال قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان!
Lebanon 24
في هذا الموعد... احتمال قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان!
01:15 | 2024-02-29
29/02/2024 01:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:40 | 2024-02-29
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 3 قادة بارزين في "الحزب"
16:35 | 2024-02-29
اسكتلندا تدعو بريطانيا للتوقف عن تسليح إسرائيل
16:32 | 2024-02-29
الفصائل الفلسطينية تدعو لوحدة الصف الفلسطيني
16:15 | 2024-02-29
بشكل مفاجئ.. إسرائيل تفرج عن عشرات المعتقلين في الضفة الغربية
16:05 | 2024-02-29
أمير سعوديّ في ذمة الله... من هو؟
16:00 | 2024-02-29
من لبنان إلى فلسطين المحتلة.. ما هي أبرز العمليات التي نفذتها حماس جنوبًا؟
فيديو
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
29/02/2024 23:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
29/02/2024 23:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
29/02/2024 23:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24