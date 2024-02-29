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بوريل: حقوق الإنسان أولى ضحايا الحروب

Lebanon 24
29-02-2024 | 14:15
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أكد الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، أن حقوق الإنسان أولى ضحايا الحروب، وأن هذا الأمر ظهر في أوكرانيا وغزة في أسوأ صوره.

 جاء ذلك في رسالة بعثها إلى الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، نشرها عبر حسابه على منصة إكس.

 وشدد بوريل، على ضرورة مناقشة جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا وغزة خلال الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 وأضاف "مجرد توجيه النداءات والإدانة لا يكفي. يجب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي".

 وقال بوريل: "هذا المجلس؛ المنتدى الرئيسي لمعالجة جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي".

( الأناضول)
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