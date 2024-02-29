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هذه رواية "الجيش الإسرائيلي" بشأن مجزرة دوار النابلسي

Lebanon 24
29-02-2024 | 14:35
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الخميس، تعليقا على هجوم دوار النابلسي، إن "الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه من هددوا حياة الجنود".

 وأضاف: "الشاحنات الفلسطينية دهست بعض الأشخاص في غزة، أؤكد أننا لم نطلق النار على قافلة المساعدات في دوار النابلسي

 وروى أحد المصابين لـ"سكاي نيوز عربية" تفاصيل ما حصل بالقصف الإسرائيلي على دوار النابلسي، مؤكدا أن عشرات المدنيين كانوا بانتظار وصول مساعدات قبل وقوع القصف الإسرائيلي.

 وقال المصاب: "تم إخبارنا أن موعد وصول الطحين سيكون في تمام الساعة الرابعة، وأثناء انتظارنا مرت دبابة إسرائيلية فقمنا بالتراجع للخف".

وأضاف: "تراجعنا بشكل كامل نحو منطقة المينا، وعندها بدأت طائرة بالقصف علينا، ما أدى لسقوط عدد كبير من القتلى".

 من جانبها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، تفاصيل ما حدث في دوار النابلسي، قائلة إن بعض الحشود اقتربت من الجنود الإسرائيليين ما عرضهم للخطر فردوا بإطلاق النار".

 وأضافت: "وقع الحادث بالقرب من الطريق الإنساني الذي تقوم قواتنا بتأمينه حيث ونتيجة التجمع العنيف وحادث الدهس اقترب جزء من الحشود نحو قوة عسكرية كانت تهم بالسماح لنقل المساعدات، لقد اقترب الحشود بطريقة شكلت خطرا على القوات التي ردت بإطلاق نار".

( سكاي نيوز)
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