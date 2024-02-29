بايدن: السيارات الصينية يمكنها التجسس لصالح بكين

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بإجراء تحقيق لتحديد السيارات الصينية التي يزعم أن بامكانها نقل بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى الصين.

وفقًا لبيان نشر على موقع البيت الأبيض: يعتقد الرئيس بايدن، الذي ورد ذكره في نص البيان، أن السيارات القادمة من الصين "مرتبطة" بالهواتف وأنظمة الملاحة والبنية التحتية الحيوية ويمكنها نقل بيانات حساسة حول المواطنين والبنية التحتية إلى الصين.

وقال بايدن: "اليوم أعلن عن إجراء غير مسبوق للتأكد من أن المركبات القادمة من الدول المثيرة للقلق مثل الصين وتتنقل عبر الطرقات الأمريكية، لا تقوض أمننا القومي. لقد أعطيت تعليماتي لوزير التجارة لإجراء تحقيق لتحديد المركبات التي تستخدم تكنولوجيا من بلدان مثيرة للقلق واتخاذ الإجراءات المناسبة، لمعالجة المخاطر".

( روسيا اليوم)