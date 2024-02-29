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الأردن يدين الاستيلاء الإسرائيلي على أراض في ضواحي القدس المحتلة

Lebanon 24
29-02-2024 | 15:35
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أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، مصادرة إسرائيل 2640 دونما شرق مدينة القدس المحتلة، واعتبرت ذلك "خرقا صارخا" للقانون الدولي.

 وقالت: "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 2649 دونما من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة (شرق مدينة القدس)".

 واعتبرت ذلك، في بيان اطلعت عليه الأناضول، "خرقا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

 وفي السياق، شددت الخارجية الأردنية على "رفض المملكة المطلق لاستمرار إسرائيل بإجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونيّة، ومصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم".

 وأكدت أن "هذه الممارسات والاستفزازات الإسرائيلية تقوض فرص تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة".

( الأناضول)

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