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وزير الدفاع الأميركي يعترف: إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في غزة

Lebanon 24
29-02-2024 | 15:37
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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الخميس، إن "إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل منذ السابع من تشرين الأول"، مضيفا أن "إسرائيل يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لحماية المدنيين".

وخلال جلسة استماع في الكونغرس، سُئل أوستن عن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، فأجاب "أكثر من 25 ألفا".
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وأضاف أوستن أنه تم إرسال نحو 21 ألف ذخيرة موجهة بدقة إلى إسرائيل منذ بداية حربها على غزة. (العربية)
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