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اسكتلندا تدعو بريطانيا للتوقف عن تسليح إسرائيل

Lebanon 24
29-02-2024 | 16:35
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انتقد رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، الخميس، موقف لندن تجاه تصرفات إسرائيل في قطاع غزة، داعيا الحكومة البريطانية للتوقف عن تزويد إسرائيل بالسلاح.

 وقال إن والدي زوجته الفلسطينية نادية النكلة حوصرا في غزة خلال الهجمات الإسرائيلية لمدة أربعة أسابيع، وأنه رغم كونه أحد الشخصيات السياسية القوية في البلاد لم يستطع إخراجهم من القطاع.

 وأضاف يوسف، في حديثه لموقع "ميدل إيست آي" الإلكتروني: "لقد كانت أسوأ أربعة أسابيع في حياتي. ولم نكن نعرف ما إذا كان والدا نادية على قيد الحياة أم لا".

 وأشار إلى أنه كان من أوائل القادة الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأنه كتب رسائل إلى شخصيات سياسية مختلفة في بريطانيا بما في ذلك رئيس الوزراء ريشي سوناك.

 وشدد يوسف على ضرورة توقف بريطانيا عن دعم إسرائيل بالسلاح، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده في هذا الصدد.

 وذكر أن المدنيين في غزة يعيشون "كارثة إنسانية" وأن العالم يراقب ذلك، مؤكدا أن التاريخ سيحاكم الجميع دون استثناء.

( الأناضول)
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