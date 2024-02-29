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أمير سعوديّ في ذمة الله... من هو؟

Lebanon 24
29-02-2024 | 16:05
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أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الخميس، وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير  تركي بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم السبت الموافق 21 شعبان 1445هجري ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض". (روسيا اليوم)
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