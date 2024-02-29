أمير سعوديّ في ذمة الله... من هو؟

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الخميس، وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.



وصدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم السبت الموافق 21 شعبان 1445هجري ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض". (روسيا اليوم)

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