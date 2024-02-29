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بشكل مفاجئ.. إسرائيل تفرج عن عشرات المعتقلين في الضفة الغربية

Lebanon 24
29-02-2024 | 16:15
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أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في رام الله، بإفراج إسرائيل عن 40 فلسطينيا، ممن اعتقلوا بالضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول، وجميعهم كانوا رهن الاستجواب.

 وجاء إفراج إسرائيل المفاجئ عن الأسرى بعد ساعات من طلب الولايات المتحدة الخميس، من إسرائيل تقديم أجوبة وضمان توصيل الإغاثة الإنسانية بشكل آمن بعد مقتل العشرات خلال توزيع مساعدات في شمال غزة.

 وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، قد قال إن 104 أشخاص على الأقل استشهدوا أثناء انتظار الحصول على مساعدات إنسانية عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، مضيفا أن 760 آخرين أصيبوا بجروح.

 من جانبه قال الدكتور محمد صالحة، القائم بأعمال مدير مستشفى العودة، إن المستشفى استقبل 161 جريحا يبدو أن معظمهم أصيبوا بالرصاص.

 وأضاف أن المستشفى لا يمكنه إجراء سوى العمليات الجراحية الأساسية بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطوارئ.

  ( سكاي نيوز)

 

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