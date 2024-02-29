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عربي-دولي

الفصائل الفلسطينية تدعو لوحدة الصف الفلسطيني

Lebanon 24
29-02-2024 | 16:32
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شددت الفصائل الفلسطينية على ضرورة توحيد الصف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة القوى الداعمة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
 
 
وعقب اجتماع الفصائل في العاصمة الروسية موسكو الخميس، نشرت قناة حركة "حماس" في "تلغرام" بياناً جاء فيه: "تقف الفصائل المجتمعة صفا واحدا في الدفاع عن شعبنا، وتؤكد على ضرورة وحدتنا الوطنية للتخلص من الاحتلال، ومجابهته والأطراف الخارجية الداعمة له وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، وصولا إلى تحقيق آمال وتطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال وممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
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وتابع البيان: "تدين الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، في شارع الرشيد بمدينة غزة، والتي أوقعت ما يزيد عن 100 شهيد، وأكثر من 750 جريحا من المدنيين المحاصرين الذين كانوا يبحثون عن لقمة العيش في ظل حرب التجويع التي تمارس ضدهم منذ أكثر من 146 يوما".

وأضاف البيان: "هذه الجريمة تؤكد نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته في القتل والتنكيل بشعبنا، وتأتي في سياق حملة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، كما نحمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولية أيضا عن منحها الغطاء السياسي والدعم العسكري للاحتلال".
 
 
واعتبرت الفصائل أن "هذه الجريمة تشكل عدوانا صارخا، وتحديا لقرارات محكمة العدل الدولية، والمجتمع الدولي الذي يقف عاجزا أمام وقف الجرائم وإنهاء الحرب، ويدعو المجتمعون دول العالم للتدخل العاجل والفوري لوقف آلة القتل".
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