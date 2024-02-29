12
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
3
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
جامعة الدول العربية تُدين حادث قافلة المساعدات في غزة
Lebanon 24
29-02-2024
|
16:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على حادث مقتل فلسطينيين خلال انتظار شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة.
ووصف أبو الغيط الحادث بأنه "تصرف همجي وممعن في الوحشية والاستهانة بأرواح البشر".
Advertisement
وعبّر الأمين العام عن "استهجانه الشديد لاستمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين على نحو يمثّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وذلك بعد حرب التجويع التي تفرضها على 2.3 مليون فلسطيني من أبناء القطاع، وكأنها تحاصر الفلسطينيين بالجوع والرصاص".
وأضاف في بيان صحفي أن "الاسابيع الأخيرة شهدت تنفيذ خطة ممنهجة للحيلولة دون وصول المساعدات لأبناء القطاع، بما أنتج المشهد البائس في دوار النابلسي حيث تم استهداف الفلسطينيين الساعين للحصول على نصيبهم من المساعدات الغذائية بعد أسابيع من التجويع".
وشدد أبو الغيط على أن وقف إطلاق النار صار ضرورة حتمية من أجل انقاذ مئات الآلاف من الموت جوعا أو قصفا، مناشدا كافة القوى الدولية تكثيف الضغوط على الدولة القائمة بالاحتلال لوقف هذه المذبحة اليومية، والانصياع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي لا ينبغي أن تكون أي دولة فوقه أو فوق المحاسبة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بكلمات مؤثرة.. فنان لبناني يرثي فادي ابراهيم ووالدته
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. فنان لبناني يرثي فادي ابراهيم ووالدته
01:08 | 2024-02-29
29/02/2024 01:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أداء لافت ومؤثر جداً.. الجمهور يُشيد ببطلة مسلسل "الخائن": مُبدعة (فيديو)
Lebanon 24
أداء لافت ومؤثر جداً.. الجمهور يُشيد ببطلة مسلسل "الخائن": مُبدعة (فيديو)
00:41 | 2024-02-29
29/02/2024 12:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الطرقات ستُقفل غدّاً
Lebanon 24
هذه الطرقات ستُقفل غدّاً
11:02 | 2024-02-29
29/02/2024 11:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قطعت عخير وسلامة".. مذيع الـ MTV يتعرّض لوعكة صحية ويدخل المُستشفى
Lebanon 24
"قطعت عخير وسلامة".. مذيع الـ MTV يتعرّض لوعكة صحية ويدخل المُستشفى
01:46 | 2024-02-29
29/02/2024 01:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا الموعد... احتمال قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان!
Lebanon 24
في هذا الموعد... احتمال قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان!
01:15 | 2024-02-29
29/02/2024 01:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:01 | 2024-02-29
انتحار طالبة في مصر.. والسبب الابتزاز
18:20 | 2024-02-29
إدانات دولية لمجزرة قافلة توزيع المساعدات في غزّة
18:06 | 2024-02-29
إيران تطلق قمراً اصطناعياً من روسيا
17:36 | 2024-02-29
وزيرة الخارجية الكندية: ما حدث لقافلة المساعدات في غزة كابوس
16:40 | 2024-02-29
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 3 قادة بارزين في "الحزب"
16:35 | 2024-02-29
اسكتلندا تدعو بريطانيا للتوقف عن تسليح إسرائيل
فيديو
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
01/03/2024 02:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
01/03/2024 02:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
01/03/2024 02:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24