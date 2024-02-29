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إيران تطلق قمراً اصطناعياً من روسيا

Lebanon 24
29-02-2024 | 18:06
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أعلنت إيران أمس الخميس أنها أطلقت من روسيا قمراً اصطناعياً للاستشعار عن بعد والتصوير إلى المدار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني مباشرة عملية إطلاق القمر "بارس 1" من منصة "سويوز 2" الروسية.
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أطلق القمر الاصطناعي من "قاعدة فستوتشيني الروسية" على بعد حوالى 8000 كيلومتر شرق موسكو.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور أن "القمر الاصطناعي صنع داخل البلاد بالكامل على يد المتخصصين وبالتعاون مع الشركات المعرفية في معهد بحوث الفضاء الإيراني".

ولفت زارع بور إلى أن "إيران نفّذت خلال العامين الماضيين والشهر الماضي 12 عملية إطلاق للأقمار الاصطناعية وهو عدد يتجاوز عمليات الإطلاق التي تمّت على مدى عقد من 2011 حتى حزيران 2021، على حد قوله.
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