ضربات أميركية ضد 6 صواريخ كروز وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنها شنت عدة ضربات ضد صواريخ كروز وطائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مشيرةً إلى أنها كانت مستعدة للانطلاق بالبحر الأحمر.وقالت في بيان لها: "في 29 شباط بين الساعة 6 مساءً. و 7:15 مساءً. (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربتين للدفاع عن النفس ضد ستة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت معدة للانطلاق نحو البحر الأحمر".وأضاف البيان: "في حوالي الساعة 5:10 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أسقطت قوات القيادة المركزية الأميركية طائرة بدون طيار فوق جنوب البحر الأحمر دفاعًا عن النفس".وتابع البيان: "قررت قوات القيادة المركزية الأميركية أن الصواريخ والطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة. ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".وأمس، توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"مفاجآت لا يتوقعونها نهائيًا"، وقال إنها "ستكون مفاجئة جدًا وفوق ما يتوقعه العدو والصديق، وفاعلة ومؤثرة"، كاشفًا عن تنفيذ قواته استهداف 54 سفينة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن منذ عملية "طوفان الأقصى" في تشرين الأول الماضي.