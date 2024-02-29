مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح تجنب الإغلاق الحكومي

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صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفيدرالية، وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، بعد توصل الديمقراطيين والجمهوريين إلى اتفاق في هذا الصدد، الأربعاء.ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 320 صوتاً مقابل معارضة 99 صوتاً، ومن المنتظر أن ينظر مجلس الشيوخ في المشروع، الخميس، وذلك من أجل تجنب الإغلاق الحكومي المحتمل، السبت.وأشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أن الاتفاق المؤقت "يسمح للكونجرس بتمويل الحكومة من خلال تمرير مشاريع القوانين بشكل فردي بدلاً من إقرار حزمة إنفاق شاملة وضخمة"، بحسب ما نقلته شبكة NBC الأميركية.وأعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن أمله بأن "يتمكن مجلس الشيوخ من تمرير مشروع القرار المؤقت في أقرب وقت الليلة، لكن ذلك سيتطلب منا جميعاً العمل معاً".والنص يتضمن تمديد ميزانية الدولة الفيدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس، وبذلك تجنب شلل المؤسسات الحكومية الذي كان سيؤدي إلى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.ولا يزال يفترض أن يصادق عليه مجلس الشيوخ، لكن هذا الأمر ليس سوى إجراء شكلي، لأن تمريره في مجلس النواب هو الذي كان يطرح إشكالية.