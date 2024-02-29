وزراء مالية مجموعة العشرين يفشلون في التوصل إلى بيان مشترك

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اختتم وزراء مالية دول مجموعة العشرين اجتماعهم، الخميس، في مدينة ساو باولو البرازيلية دون إصدار بيان ختامي مشترك جراء انقسام بشأن "الأزمات الجيوسياسية".وشددت البرازيل، التي ترأس مجموعة العشرين منذ ديسمبر الماضي، على أن الفعاليات المالية للمجموعة "ليست المنتدى الأنسب" لأكبر الاقتصادات في العالم لحل الخلافات بشأن الحربين في أوكرانيا وغزة، مقترحةً "مواصلة مناقشة هذه القضايا في المنتديات والاجتماعات ذات الصلة".وأشارت البرازيل في إيجاز عن اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين إلى الوزراء تبادلوا وجهات النظر بشأن الحروب والصراعات والأزمات الإنسانية المستمرة، مع تسليط الضوء على أوكرانيا وغزة.وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد في مؤتمر صحافي: "لم يتسن (التوصل) إلى بيان ختامي"، مضيفاً أن "المأزق هو كالعادة يتعلق بالنزاعات الجارية".ولفت الوزير البرازيلي إلى أن الخلافات التي دارت خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي بحث، الأسبوع الماضي، الصراعات الإقليمية "أفسدت محادثات المسار المالي، والجهود المبذولة للتوصل إلى بيان مشترك"، موضحاً أن اجتماع وزراء المالية وصل في مرحلة ما إلى عدم القدرة على التوافق بالآراء بسبب كلمة واحدة.وناقش وزراء مجموعة العشرين خلال الساعات الأخيرة من الاجتماع، كيفية وصف الحربين في البيان المشترك، وسط خلافات بين روسيا والدول الغربية الكبرى حول "لهجة" البيان، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة على الأمر.وأيدت مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، فكرة الإشارة إلى الحرب "على" أوكرانيا، في حين أرادت روسيا وصفها بأنها الحرب "في" أوكرانيا، بحسب ما ذكره مصدرين مطلعين على الأمر.