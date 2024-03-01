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عربي-دولي
الجندي الأميركي بوشنل.. بماذا تبرّع لفلسطين قبل إضرامه النار في جسده؟
Lebanon 24
01-03-2024
|
00:14
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خصص الجندي الأميركي آرون بوشنل (25 عامًا)، مدخراته لأطفال فلسطين، قبل أن يضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن الاثنين الماضي، احتجاجًا على ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية في قطاع غزة، وفق ما قاله الصحفي الأميركي كويل لروانس.
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وذكر لورانس، للإذاعة الوطنية العامة أن بوشنل خطط لوصيته بعناية فائقة مع منظمة خيرية عمل معها، وأنه أعدّ وصية وطلب التبرع بمدخراته لصندوق مساعدة أطفال فلسطين، مؤكداً أن بوشنل رتب كل شيء قبل إقدامه على حرق نفسه، حتى أنه أوصى جاره بالاعتناء بقطته.
وكان بوشنل توجه نحو مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ولدى وصوله سكب البنزين على رأسه وأضرم النار في نفسه، وهو يصرخ "الحرية لفلسطين"، مرارًا وتكرارًا، حتى توقف عن التنفس، لتعلن شرطة واشنطن لاحقًا مفارقته الحياة.
وقبيل إضرامه النار بنفسه، قال بوشنل، أمام مقر السفارة "سأنظم احتجاجًا عنيفًا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرًا مقارنة بما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم".
وقد وصفت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) وفاة بوشنل، بأنها مأساة، كما وصف بيان للقوات الجوية الأميركية، التي كان بوشنل جنديًا في صفوفها، وفاته بأنها مأساة شعر بها كل فرد في القوات الجوية.
وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي أسفرت عن أكثر من 30 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 70 ألف مصاب، علاوة على دمار واسع في البنية التحتية، ونزوح أكثر من مليون ونصف المليون من أهل غزة من منازلهم. (الجزيرة)
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