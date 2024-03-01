بحضور أمير قطر.. هل تدخل ماكرون بقضية مبابي؟

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كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مضمون حديثه مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، خلال حفل عشاء في قصر الإليزيه، الذي نظم على شرف أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.وحضر مبابي إلى مأدبة العشاء في قصر الإليزيه تلبية لدعوة ماكرون، مع نخبة من الرياضيين الفرنسيين، ورئيس الاتحاد الفرنسي، ورئيس رابطة الدوري الفرنسي، ووزيرة الرياضة الفرنسية.وأكد ماكرون أنه لم يناقش الرحيل المستقبلي لمبابي مهاجم باريس سان جيرمان، في ظل الحديث عن اقتراب مبابي من الانضمام إلى ريال مدريد في السوق الصيفي.وقال في تصريحات على هامش افتتاح القرية الأولمبية في باريس، الخميس: "إذاً كان العشاء لمحاولة الاحتفاظ بمبابي؟ لا، لا على الإطلاق".وأضاف: "لم يكن هناك أي نقاش حول هذا الأمر، وأترك الأمر لإدارة النادي للقيام بذلك".وأوضح الرئيس الفرنسي: "كان من الطبيعي أن يكون مبابي حاضرا، فهو بطل عظيم ساعد في تواجد المنتخب بنهائي كأس العالم الذي أقيم في قطر".وأختتم: "وباريس سان جيرمان أيضا نظرا لمساهمته، لقد مرت سبعة مواسم على تواجده في باريس سان جيرمان! أعتقد أن كل الفرنسيين معجبون بهذا اللاعب الرائع ولكن لم يكن هناك أي نقاش (حول مستقبله)".والتقطت الكاميرات رسالة أمير قطر لمبابي بقوله "حظا سعيدا لك"، بينما داعب الرئيس الفرنسي النجم الباريسي، قائلا: "ستسبب لنا الكثير من المشاكل".وينتهي عقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي في 30 حزيران المقبل، وتزعم التقايرير أنه بصدد الرحيل عن الفريق للانتقال إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر.وتردد أيضا أن هناك محاولات لإقناع كيليان مبابي بتجديد عقده على هامش حفل العشاء. (روسيا اليوم)