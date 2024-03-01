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عربي-دولي

بعد مجزرة "الرشيد" التي ارتكبتها إسرائيل بغزة.. فرنسا "غاضبة" وهذا ما قالته

Lebanon 24
01-03-2024 | 01:02
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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إدانته الشديدة لمقتل أكثر من 100 فلسطيني بقصف إسرائيلي شمال قطاع غزة، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار وإتاحة إيصال المساعدات.

وكتب ماكرون في بيان نشره على منصة "إكس" اليوم الجمعة: "أشعر بغضب شديد بسبب المشاهد التي جاءت من غزة، حيث يتم استهداف المدنيين من قبل الجنود الإسرائيليين. أدين بشدة هذا الاستهداف وأطالب بالحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي".
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وأضاف: "الوضع في غزة مروع، يجب حماية المدنيين ووقف إطلاق النار على الفور للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية".
 
وفجر أمس الخميس، ارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 112 شخصا وإصابة نحو 800 آخرين، 
وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية ودباباتها المتمركزة في الطريق الساحلي "هارون الرشيد"، في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فتحت نيران رشاشاتها باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

بالمقابل أعلن جيش العدو الإسرائيلي، أن الشهداء والمصابين الفلسطينيين في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد غربي مدينة غزة، لا يتجاوزون 10 أشخاص، وأن معظم الضحايا سقطوا جراء التدافع. (روسيا اليوم)
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