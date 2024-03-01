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عربي-دولي

سيغيّر اعترافه.. هذا جديد مسرّب وثائق البنتاغون الذي شغل العالم

Lebanon 24
01-03-2024 | 01:13
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أطل مُجددا الجندي جاك تيشيرا الذي شغل الولايات المتحدة برمتها إثر تسريبه وثائق سرية خاصة بالبنتاغون في نيسان الماضي، وتسمرت أعين الملايين على المشاهد المثيرة التي بثت بشكل مباشر لعملية تطويق منزله والقبض عليه.
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فقد أظهرت عدة وثائق قضائية أن الجندي في سلاح الجو الأميركي المتهم بتسريب وثائق سرية للغاية ونشرها عبر الإنترنت سيغيّر اعترافه ويقرّ بذنبه، ما قد يؤدي به إلى السجن لعقود.

تغيير الاعتراف
فقد طلب المدعون العامون تغيير الاعتراف خلال جلسة الاستماع التي ستعقد في 4 آذار الجاري، حيث سيؤكد تيشيرا إلغاء دفعه ببراءته.

وكان الأمن ألقى القبض على تيشيرا في ماساتشوستس في نيسان 2023 بتهمة تنظيم التسريب الأكثر ضررا لوثائق سرية أميركية خلال عقد، ويتعلق بعضها بالحرب في أوكرانيا.

وهو يواجه حالياً 6 تهم تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني ونقلها، ويعاقب على كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

كما يتهم أيضا بنشر الوثائق التي يرجع تاريخ بعضها إلى أوائل آذار 2023 على مجموعة دردشة خاصة على منصة التواصل الاجتماعي "ديسكورد".

رغم أن بعض الملفات ظهرت لاحقا أيضا على مواقع أخرى، بما في ذلك تويتر وفورتشان وتليغرام.

تجسس على الحلفاء
وكشفت تلك الوثائق المسربة حينها قلق الولايات المتحدة حيال القدرات العسكرية لأوكرانيا في وجه القوات الروسية الغازية.

كما أظهرت أن واشنطن تجسست على ما يبدو على حليفتيها إسرائيل وكوريا الجنوبية، إفضلا عن تفاصيل أخرى حساسة جداً. (العربية)

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