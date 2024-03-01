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عربي-دولي

ترامب يضيف اسما جديدا على قائمة المرشحين لمنصب نائب الرئيس... من هو؟

Lebanon 24
01-03-2024 | 02:48
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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إدراج حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على القائمته القصيرة للمرشحين لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه بالانتخابات.
ترامب يضيف اسما جديدا على قائمة المرشحين لمنصب نائب الرئيسبينهما امرأة.. ترامب يكشف عن هوية مرشحين محتملين لتولي منصب نائب الرئيس
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وقال ترامب في مقابلة مع قناة" فوكس نيوز" عن إمكانية اختيار آبوت لتولي المنصب: "إنه كذلك بالتأكيد".
عند سؤاله عما إذا كان هناك أي أسماء أخرى في القائمة لم يتم الكشف عنها، ركز ترامب على الإشادة بالسيناتور تيم سكوت الذي يعتبر المرشح الأوفر حظا لتولي المنصب. وقال: "تيم، إنه جيد.. ما قام به عندما كان مرشحا للرئاسة كان جيدا.. لكنه لم يرغب في التحدث عن نفسه. إنه رجل جيد جدا".
وبهذا التصريح يكون اسم آبوت أضيف إلى لائحة من المرشحين المحتملين للمنصب تم إلى جانب سكوت كل من حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، النائبة إليز ستيفانيك.
وأشار ترامب في وقت سابق إلى دور محتمل في فريقه لمنافسه الذي انسحب من السباق الرئاسي فيفيك راماسوامي. (RT)
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