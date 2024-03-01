انفجارات تهز مدينة بانياس على الساحل السوري... واستهداف قيادات إيرانية

هزت 3 انفجارات عنيفة مدينة بانياس وضواحيها على الساحل السوري، فجر اليوم الجمعة، وانتشرت حالة من الرعب بين المديين نتيجة أصوات الانفجارات العنيفة، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



Advertisement وكشف المرصد السوري في تصريحات للعربية عن أن الغارات على بانياس استهدفت 3 قيادات إيرانية داخل منزل. وكشف المرصد السوري في تصريحات للعربية عن أن الغارات على بانياس استهدفت 3 قيادات إيرانية داخل منزل.



"وميض فوق المتوسط"

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إنه قبيل هذه الانفجارات شوهد وميض من فوق البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه لم يتبين سببها.



لكنه أوضح أن "الجميع بات يعتقد أن كل الانفجارات التي تقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية بأنها قصف إسرائيلي في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على الأراضي السورية".



قصف مستودعات الإيرانيين

وأشار إلى أن هذه المنطقة تعرضت سابقاً لقصف إسرائيلي استهدف مستودعات للإيرانيين.



استهداف شاحنة لحزب الله

من جهة أخرى، أشار المرصد إلى أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت أمس شاحنة تابعة لحزب الله في ريف القصير على الحدود السورية اللبنانية، مما أدى لمقتل شخص.



واستهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية بـ 3 صواريخ موقعا تابعا للدفاع الجوي والرادرات بالقرب من مشروع دمر على بعد 4 كم عن توسع المشروع في محيط العاصمة دمشق.



في المقابل، انطلقت الدفاعات الجوية محاولة التصدي للصواريخ الإسرائيلية إلا أن الصواريخ وصلت أهدافها. (العربية)