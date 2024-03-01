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عربي-دولي

"النفط الصخري" يجمعُ دولتين عربيتين مع أميركا وروسيا.. من هما؟

Lebanon 24
01-03-2024 | 10:00
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نشر موقع "أويل برايس" الإلكترونيّ قائمة جديدة بالدول التي تضمّ أكبر 10 احتياطيات من النفط الصخري في العالم.
 
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ويشير التصنيف إلى أن أميركا جاءت في المرتبة الأولى بحصة 18.7% من إجمالي احتياطي النفط الصخري في العالم، وبمعدل 78.2 مليار برميل.
 
وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بحصة 17.8% وبمعدل 74.6 مليار برميل، في حين جاءت الصين بحصة 7.7% بمعدل 32.2 مليار برميل.
 
وحلت الأرجنتين في المرتبة الرابعة بحصة 6.4$ وبمعدل 27.0 برميل، فيما جاءت ليبيا في المرتبة الخامسة بحصة 6.2% من إجمالي احتياطيات النفط الصخري في العالم وبمعدل 26.1 مليار برميل.
 
أما دولة الإمارات العربية المتحدة، فحلّت في المرتبة السادسة، مستحوذة على حصة تصل إلى 5.4% من إجمالي احتياطيات النفط الصخري وبمعدل 22.6 مليار برميل.
 
كذلك، جاءت تشاد في المرتبة السابعة، إذ استحوذت على حصة 3.9% من إجمالي احتياطات النفط الصخري وبمعدل 16.2 مليار برميل.
 
المرتبة الثامنة كانت من نصيب أستراليا التي تستحوذ على حصة 3.7% من إجمالي احتياطات النفط الصخري وبمعدل 15.6 مليار برميل، لتأتي فنزويلا بعدها في المرتبة العاشرة بحصة 3.2% وبمعدل 13.4 مليار برميل.
 
أما المرتبة العاشرة فكانت من نصيب المكسيك، إذ استحوذت على حصة 3.1% من إجمالي احتياطيات النفط الصخري وبمعدل 13.1 مليار برميل. (العربي الجديد)
 


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