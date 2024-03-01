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عربي-دولي
إسرائيل اعتقلت مسؤولاً مهمّاً في "حماس"... بماذا اعترف خلال التحقيق معه؟
Lebanon 24
01-03-2024
|
05:06
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قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت مسؤول "أمن قادة حماس"، مشيرة إلى أنه قدم خلال التحقيق معلومات مهمة للغاية.
وأضافت الهيئة أن المعتقل قدم للقوات الإسرائيلية معلومات استخباراتية قيمة عن قادة حماس في غزة، بالإضافة إلى معلومات بشأن الأيام التي سبقت هجوم 7 تشرين الاول والأيام الأولى للحرب.
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وبحسب "جورزاليم بوست"، المعتقل كان مكلفا بتنظيم أمن رؤساء المكتب السياسي لحماس، بما في ذلك يحيى السنوار. (سكاي نيوز)
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