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عربي-دولي

أثناء وجود وزير دولة بارزة.. هزّة أرضيّة ضربت تركيا هذه قوّتها

Lebanon 24
01-03-2024 | 05:04
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أعلن مكتب إدارة الكوارث التركي أن هزة أرضية بقوة 3.5 على مقياس ريختر وقعت اليوم الجمعة في منتجع أنطاليا التركي، تزامنا مع منتدى دبلوماسي دولي هناك.
 
وجاء في بيان صدر عن المكتب أنه تم تسجيل وقوع هزات أرضية صباح اليوم في منطقة غازي باشا بالمنتجع. وتابع أن مركز الهزات كان يقع على عمق 32.63 كيلومترا.

وتفتتح في أنطاليا اليوم الجمعة أعمال المنتدى الدبلوماسي ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 20 رئيسا للدول والحكومات الأجنبية ونحو 90 وزيرا بمن فيهم أكثر من 60 وزيرا للخارجية بمن فيهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونحو 80 ممثلا للمنظمات الدولية. وسيلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة في مراسم افتتاح المنتدى.
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