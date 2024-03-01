الأضرار كبيرة جدّاً... تحذيرات في بلدٍ عربيّ من الطقس العاصف

متداول : تأثير العاصفة الرعدية في بركاء قبل قليل .
.#أخدود_المخايل #الخيمة_العمانية pic.twitter.com/nxXPupqMrs
— الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) February 29, 2024
متداول : تأثير العاصفة الرعدية في بركاء قبل قليل .
.#أخدود_المخايل #الخيمة_العمانية pic.twitter.com/nxXPupqMrs
المنخفض الجوي يسبب فوضى بشوارع بركاء 🇴🇲 pic.twitter.com/rVvoMb8hOF
— بوابة طقس العالم (@WordGateWeather) February 29, 2024
المنخفض الجوي يسبب فوضى بشوارع بركاء 🇴🇲 pic.twitter.com/rVvoMb8hOF
ما شاء الله
ولايه #بركاء
جنوب الباطنه pic.twitter.com/VeIiOYWZmC
— كلنا قابوووووس (@Ahmed36138202) February 29, 2024
ما شاء الله
ولايه #بركاء
جنوب الباطنه pic.twitter.com/VeIiOYWZmC