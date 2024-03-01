الأضرار كبيرة جدّاً... تحذيرات في بلدٍ عربيّ من الطقس العاصف

حذرت الأرصاد الجوية في سلطنة عمان من منخفض جوي سيضرب بعض المناطق في البلاد مع هطول أمطار غزيرة قد تؤدي لفيضان الأودية، مع تشكل سحب منخفضة أو ضباب على السواحل.



وقالت الأرصاد الجوية العمانية في بيان لها على منصة "إكس" اليوم الجمعة: "تدفق السحب على محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة مع استقرار الأجواء خلال فترة الظهيرة".



وأضاف البيان أن هناك "فرصا لتصاعد الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية والمكشوفة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة"، مشيرا إلى احتمال "تشكل سحب منخفضة أو ضباب في آخر الليل والصباح الباكر على سواحل سلكنة عمان".



في غضون ذلك، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعمومية في ولاية بركاء جراء الرياح الشريدة والأمطار التي اجتاحت المنطقة.