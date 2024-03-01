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عربي-دولي
ردًا على المجازر المُرتكبة.. كولومبيا تعلّق شراء الأسلحة الإسرائيلية
Lebanon 24
01-03-2024
|
06:11
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أعلنت كولومبيا تعليق جميع مشترياتها من الأسلحة الإسرائيلية على خلفية استهداف جيش الاحتلال فلسطينيين ينتظرون المساعدات في غزة، فيما أدانت خارجية البلاد المجزرة داعية إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
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ولفت الرئيس الكولومبي في منشور عبر منصة إكس أن "أكثر من 100 فلسطيني كانوا يستجْدون الطعام قُتلوا على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذا ما يسمى إبادة، ويذكّرنا بالمحرقة (اليهودية)، ولو كانت القوى العالمية لا ترغب في الاعتراف بها".
بدورها أدانت وزارة الخارجية الكولومبية المجزرة في بيان، داعية الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام القانون الدولي والوفاء بالتزاماته تجاهه.
وشدّد البيان على ضرورة التزام إسرائيل الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي طلبتها محكمة العدل الدولية، وجاء في البيان: "الأزمة الصحية في غزة وصلت إلى أبعاد كارثية، ويجب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية".(trt arabic)
المصدر: trt عربي
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