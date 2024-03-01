هل قدّمت إسرائيل أدلة حول مزاعمها بشأن "الأونروا"؟ صحيفة تُجيب

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن "إسرائيل لم تقدّم بعد أكثر من شهر أدلة تدعم مزاعمها بشأن الأونروا، إذ كان الاحتلال قد ادعى أنّ 10 من موظفي الأمم المتحدة شاركوا في هجوم حركة حماس ضد إسرائيل يوم 7 تشرين الأول 2023".

Advertisement