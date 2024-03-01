هل قدّمت إسرائيل أدلة حول مزاعمها بشأن "الأونروا"؟ صحيفة تُجيب

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن "إسرائيل لم تقدّم بعد أكثر من شهر أدلة تدعم مزاعمها بشأن الأونروا، إذ كان الاحتلال قد ادعى أنّ 10 من موظفي الأمم المتحدة شاركوا في هجوم حركة حماس ضد إسرائيل يوم 7 تشرين الأول 2023".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنّ مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS) قدّم، الأربعاء الماضي، تحديثاً عن عمله إلى الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، وذلك ضمن تحقيق أطلقه المكتب في 29 كانون الثاني، في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية.
ونقلت "الغارديان" عن دبلوماسيين اطلعوا على التقرير الأولي لمكتب خدمات الرقابة الداخلية تأكيدهم إنّ التقرير لا يحتوي على أي دليل جديد من إسرائيل منذ العرض الأولي للادعاءات في كانون الثاني الماضي.
وبدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن التحقيق لم يتلق بعد مواد داعمة من الكيان الإسرائيلي، في تلخيصه للنتائج.
وذكّرت الصحيفة البريطانية أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن "الأونروا" في قطاع غزّة، أدت إلى تعليق 16 جهة مانحة رئيسية مساهماتها التي يبلغ مجموعها 450 مليون دولار ، مشيرةً إلى أنّ التعليق جاء في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني سكان غزة المجاعة، في ظل عدوان الاحتلال المستمر.
ومع تجميد الجهات المانحة مساهماتها، صرّحت "الأونروا" أنها تقترب من "نقطة الانهيار" وليس لديها أموال كافية لمواصلة عملها للشهر المقبل على الأكثر.