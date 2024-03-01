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عربي-دولي

أزمة تضرب الجيش الإسرائيليّ.. ماذا يجري داخله؟

Lebanon 24
01-03-2024 | 06:44
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأن الجيش يعاني من نقص العدد وهو بحاجة لـ7 آلاف جندي إضافي.

ويأتي ذلك عقب تصريحات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن حكومته ستجد سبيلاً إلى إنهاء إعفاء اليهود المتشددين من أداء الخدمة العسكرية في مواجهة ضغوط سياسية تهدد مستقبل ائتلافه الحاكم.
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وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سنحدد أهدافاً لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي وفي الخدمات المدنية الوطنية.. سنحدد أيضاً وسائل لتنفيذ هذه الأهداف".

وأبطلت المحكمة العليا في إسرائيل في 2018 قانوناً لإعفاء الذكور المتشددين من التجنيد، مشيرة إلى أن الحاجة تستدعي مشاركة المجتمع الإسرائيلي كله في تحمل عبء الخدمة العسكرية.
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