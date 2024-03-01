آخر المعطيات.. ما جديد جريمة مقتل مسؤول يمني في مصر؟

حدّدت محكمة استئناف القاهرة يوم 3 آذار المقبل كأولى جلسات محاكمة 5 متهمين بقضية قتل اللواء حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني داخل شقة مستأجرة في مصر.

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واصطحبت النيابة العامة المتهمين إلى مسرح الجريمة لتمثيل الجريمة بالصوت والصورة، في وقت سابق، لبيان كيفية أدائهم للجريمة، ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه.



واستخدم الجناة سلاحاً أبيض "مطواة"، كما أعدوا لجريمتهم عقاراً مهدئاً وهو "الكلوازبين"، وما تبين هو أن المتهمين من الأول إلى الرابع هم الذين قتلوا العبيدي، فيما شاركتهم المتهمة الخامسة بالجريمة في إخفاء جزءٍ من المسروقات.

وحددت النيابة أدوار المتهمين بالواقعة، إذ إن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدراً للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول، والثاني من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه.



وذكرت مصادر أمنية لـ"سكاي نيوز عربية" أن العبيدي وصل القاهرة قادما من تركيا، وأن شقيقه هو من اكتشف مقتله بعد أن حاول الاتصال به مساء السبت ولم يرد على الاتصال.



ووفق المصادر، فقد ذهب شقيق العبيدي إلى منزله في شارع الثلاثيني حيث كان يسكن شقة بالطابق الثاني عشر في بناية تضم 14 طابقا، وطرق الباب فلم يرد ما دفعه للاتصال بالشرطة وبعد فتح الشقة وجد العبيدي مقتولاً.



وبعد معاينة الجثمان تم الكشف عن وجود إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف، كما وجد الجثمان مقيداً، بحسب ما أفادت المصادر. (سكاي نيوز عربية)