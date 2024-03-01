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عربي-دولي

أردوغان: القانون والعدالة سقطا ضحية للعدوان الإسرائيلي على غزة

Lebanon 24
01-03-2024 | 08:56
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القانون العدالة سقطا ضحية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، متهما الدول الغربية بالضلوع في إراقة الدماء في القطاع.
 
وقال أردوغان في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي، اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يفي بدينه للشعب الفلسطيني من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود عام 1967.
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وأضاف: "نحن في تركيا ما زلنا نقدم أنفسنا ضامنا للسلام في الشرق الأوسط".

كما ذكر أن العالم أكبر من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وأن الاضطهاد يسبب حروبا أكثر دموية من السابق.
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