وصول طائرة سعودية إلى بولندا... ماذا تحمل لأوكرانيا؟

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وصلت اليوم مطار إلى زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية، طائرة الإغاثة السعودية الحادية عشرة تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.وقدم المساعدات الإغاثية مركز الملك سلمان للإغاثة، وهذه الشحنة تأتي ضمن برنامج مساعدات من المملكة للشعب الأوكراني.ورافق الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، وفريق من المركز الملك سلمان للإغاثة.وتشمل الحمولة مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن إجمالي قدره 80 طناً. (روسيا اليوم)