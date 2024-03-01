Advertisement

عربي-دولي

وصول طائرة سعودية إلى بولندا... ماذا تحمل لأوكرانيا؟

Lebanon 24
01-03-2024 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1170308-638449086560648297.jpg
Doc-P-1170308-638449086560648297.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصلت اليوم مطار إلى زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية، طائرة الإغاثة السعودية الحادية عشرة تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.

وقدم المساعدات الإغاثية مركز الملك سلمان للإغاثة، وهذه الشحنة تأتي ضمن برنامج مساعدات من المملكة للشعب الأوكراني. 
Advertisement

ورافق الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، وفريق من المركز الملك سلمان للإغاثة.

وتشمل الحمولة مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن إجمالي قدره 80 طناً. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:32 | 2024-03-01
11:25 | 2024-03-01
11:10 | 2024-03-01
10:51 | 2024-03-01
10:30 | 2024-03-01
10:23 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24