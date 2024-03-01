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الصحة العالمية: كل شرايين الحياة انقطعت عن غزة

Lebanon 24
01-03-2024 | 10:23
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قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير إن "النظام في غزة على شفير الانهيار، بل أكثر من ذلك، كل شرايين الحياة في غزة انقطعت بشكل أو بآخر".

كما أضاف أن ذلك خلق "وضعاً مأسوياً" كما حدث أمس الخميس عندما قُتل أكثر من 100 شخص بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية عند مفترق النابلسي في غرب مدينة غزة بشمال القطاع.
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كذلك شدد على أن "الناس في حاجة ماسة للغذاء والمياه النظيفة، لأي إمدادات، لدرجة أنهم يخاطرون بحياتهم للحصول على أي طعام أو أي إمدادات لدعم أطفالهم وإعالة أنفسهم". (العربية)
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