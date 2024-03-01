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عربي-دولي

بيسكوف: "الناتو" يعتبر أوكرانيا ملكا له

Lebanon 24
01-03-2024 | 10:51
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قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن تصريحات وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تكشف أنّ حلف "الناتو" يعتبر أنّ أوكرانيا ملك له.

وأضاف: "مثل هذه التصريحات تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوتر، على الرغم من أنه لم يعد هناك مكان لتصعيد أكبر. الأهم من ذلك أنها تظهر في الواقع وجهة نظر "الناتو" التي تعتبر أوكرانيا جزءا من الحلف". (روسيا اليوم)
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