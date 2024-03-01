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عربي-دولي

المفوضية الأوروبية تُقرر استمرار تمويل منظمة الأونروا

Lebanon 24
01-03-2024 | 11:10
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أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أنها تعتزم تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيمة 50 مليون يورو الأسبوع المقبل.

 وجاء في بيان للمفوضية إنه سيتم إصدار الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة 16 مليون يورو (17.3 مليون دولار) في وقت لاحق.

 وأضاف البيان أنه "إلى جانب دعمها للأونروا، تظل المفوضية ملتزمة تماما بمعالجة المحنة الإنسانية للشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة وعلى نطاق أوسع أيضا في المنطقة

 وأردفت المفوضية الأوروبية: "لهذا الغرض، سنخصص مبلغا إضافيا قدره 68 مليون يورو (73.5 مليون دولار) خلال عام 2024".

( الأناضول)
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