مظاهرة بإسرائيل أمام السفارة الأميركية للمطالبة بصفقة مع حماس

تظاهر إسرائيليون، الجمعة، أمام سفارة واشنطن لمطالبة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو للتوصل لصفقة مع حركة "حماس" تضمن تبادلا للأسرى.

وحملوا المتظاهرين لافتات كتب عليها: "السيد بايدن، ساعدنا على إنقاذهم" و"عودتهم جميعا إلى البيت فورا" في إشارة للمحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة.

وشارك في التظاهرة عدد من ذوى المحتجزين الإسرائيليين، الذين تقدر تل أبيب عددهم بنحو 134 أسيرا.

ورفع المتظاهرون أعلام أمريكية وإسرائيلية، وصور للأسرى الإسرائيليين في غزة.

وفي السياق، نقل موقع "واينت" العبري تصريحات لمشاركين في التظاهرة قالوا فيها إن "الحكومة الأمريكية أظهرت دعمًا للقضية (الأسري الإسرائيليين) أكثر من الحكومة الإسرائيلية".

وأضافوا بحسب المصدر ذاته، أن إدارة بايدن "كانت أكثر التزامًا بقضية الرهائن من الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي فإن عائلات الرهائن، إلى جانب نشطاء آخرين، ستدعو الشخص البالغ المسؤول إلى ممارسة الضغط وإنقاذ المختطفين من أسر حماس والحكومة المتطرفة"، في إشارة إلى بايدن.

وتابعوا: "ندرك أن الطريق إلى إعادة الرهائن في صفقة مسؤولة تعيد الأمن إلى البلاد والمنطقة برمتها، سيتم من خلال الحكومة الأمريكية، برئاسة الرئيس بايدن".

وتزامنت المظاهرة قبالة السفارة الأميركية مع مسيرة انطلقت الأربعاء، وتستمر 4 أيام التي انطلقت من كيبوتس "رعيم" في غلاف قطاع غزة إلى القدس الغربية.

(الأناضول)