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عربي-دولي

أحدهم صديق مقرّب لنتنياهو.. "القسام" تعلن مقتل 7 أسرى

Lebanon 24
01-03-2024 | 11:32
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أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، مساء اليوم الجمعة، مقتل 7 أسرى إسرائيليين برفقة المجموعات المكلفة بحمايتهم، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
 
وقال أبو عبيدة في بيان عبر قناته في "تلغرام": "سبق أن أعلنا أن اتصالنا قد انقطع مع مجاهدينا الذين يحرسون عددا من أسرى العدو في قطاعنا الصادق، وأننا نرجح أن عددا من الأسرى قد تم قتلهم نتيجة القصف الاسرائيلي".
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وأضاف: "بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة فقد تأكد لنا استشهاد عدد من مجاهدينا ومقتل سبعة من أسرى العدو في القطاع نتيجة القصف ومنهم: حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر. وسنعلن لاحقا عن أسماء القتلى الأربعة الآخرين بعد التأكد من هويتهم".
 
 
كذلك، أشار الى أن أحد الاسرى القتلى هو صديق مقرب لرئيس الوزراء الاسرئيلي بنيامين نتنياهو.
 
وشدد أبو عبيدة على أن "عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيشِ العدو في قطاع غزة قد يتجاوز 70 أسيرا وقد حرصنا طيلة الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى ولكن بات واضحا أن قيادة العدوّ تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف".
 
وأكد أن "في ذات الوقت نؤكد أن الثمن الذي سنأخذه مقابل خمسة أسرى أحياء أو عشرة هو نفس الثمن الذي كنا سنأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم تقتلهم عمليات قصف العدو".
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