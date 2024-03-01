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إنزال مساعدات أردنية شمال غزة.. وبلجيكا تخطط لعمليات مماثلة

Lebanon 24
01-03-2024 | 11:52
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قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، الجمعة، إن بلادها تخطط بالتعاون مع الأردن لإنزال مساعدات إنسانية جوا في قطاع غزة كون الكميات التي تصل "غير كافية".

 وأضافت لحبيب، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، بعد أن تحدثت مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي هاتفياً: "إن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافٍ، ونخطط بالتعاون مع الأردن لإنزال مساعدات إنسانية جواً، بما في ذلك السلع الأساسية".

 وأكدت الوزيرة الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث تجاوز عدد القتلى جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة 30 ألف شخص.

( الأناضول)
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