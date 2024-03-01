Advertisement

عربي-دولي

"التعاون الإسلامي" تعقد الثلاثاء اجتماعاً استثنائياً لبحث العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
01-03-2024 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1170346-638449172099857094.jpg
Doc-P-1170346-638449172099857094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، أنها سوف تعقد اجتماعا وزاريا استثنائيا، الثلاثاء المقبل، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة مثلت تل أبيب على إثرها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

 وقالت المنظمة، في منشور عبر منصة "إكس": "تعقد منظمة التعاون الإسلامي الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، الثلاثاء القادم".

 وأضافت أنه "من المرتقب أن يخاطب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، الجلسة الافتتاحية للاجتماع".

 ولفتت المنظمة، إلى أن الاجتماع الوزاري، "يسبقه اجتماع تحضيري لكبار الموظفين في مقر المنظمة، الاثنين، لبحث واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، وتدارس مشروع القرار، قبل رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية في اليوم التالي".

 وأشارت إلى أن "الأمين العام للمنظمة وفريقا قانونيا، قدموا مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 26 شباط الماضي، باسم المنظمة، استعرض فيها جرائم إسرائيل التي تقترفها في حق الشعب الفلسطيني ولاسيما حربها على قطاع غزة".

 وأردفت أن "الأمانة العامة للمنظمة تعكف حاليا، على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق الجرائم الإسرائيلية، جنبا إلى جنب مع مرصد إعلامي تم إطلاقه وباشر عمله، ويعمل على رصد تلك الجرائم وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة".

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:45 | 2024-03-01
13:23 | 2024-03-01
13:20 | 2024-03-01
13:00 | 2024-03-01
12:36 | 2024-03-01
11:58 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24