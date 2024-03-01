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إقامة أول صلاة جمعة بجامع الجزائر ثالث أكبر مساجد العالم

Lebanon 24
01-03-2024 | 12:36
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احتضن جامع الجزائر "ثالث أكبر مسجد في العالم" أول صلاة، جمعة، له بعد تدشينه من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد الماضي.

 وأدى عشرات آلاف المواطنين الصلاة خلف خطيب الجامع الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسني، بعد الإنصات إلى خطبته، التي اعتبر خلالها هذا الصرح المعماري "إنجازًا يُسجل لجيل الاستقلال"، و"دليلاً على تمسك الجزائر بدينها" رغم محاولات الاستعمار الفرنسي (1830-1962) طمسها.

 وقال مأمون القاسمي، إن افتتاح هذا الجامع يمثل "لحظة تاريخية تسجلها الأجيال الحاضرة وذكرى تتناقلها الأجيال القادمة".

 وأضاف: "هذا إنجاز يُسجل لجيل الاستقلال؛ حيث بُني الجامع فوق أرض سقتها دماء الشهداء وخلدها حبر العلماء".

 واعتبر أن هذا الانجاز "دليل يُثبت تمسك الجزائر بهويتها ودينها الإسلامي الحنيف رغم جرائم الاستعمار الفرنسي التي حاولت طمس هوية الشعب الجزائري وسلخه عن دينه".

 وفي هذا الصدد، لفت القاسمي، إلى أن منطقة المحمدية، التي شيّد عليها الجامع، "عادت إلى المحمديين، أحباب نبي الله محمد" خاتم المرسلين، بعدما كانت تحمل اسم رائد التنصير الفرنسي الكاردينال شارل مارسيال لافيجري (1825ـ 1892)، إبان فترة الاستعمار.

( الأناضول)

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