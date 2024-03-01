Advertisement

عربي-دولي

غانتس: على الجميع أن يشارك في الخدمة في الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
01-03-2024 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1170359-638449198120656039.jpeg
Doc-P-1170359-638449198120656039.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن الخدمة في الجيش الإسرائيلي أصبحت ضرورة للأمن القومي، وينبغي على الجميع دون استثناء ان يشاركوا.

 وتطرق الوزير الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة نحو القدس تنظمها عائلات الرهائن في غزة قائلا: إن دولة إسرائيل متحدة بالكامل وقوية وثابتة في السعي لتحقيق النصر العسكري وعودة مختطفينا وتأمين مستقبلنا.

 واضاف نحن في وقت بات فيه المجتمع الإسرائيلي متقبلا لفكرة الخدمة في الجيش الإسرائيلي. لا سيما أنها أصبحت حاجة وطنية وأمنية ملحة. وقال: إنها حاجة وجودية لتأمين مستقبلنا ولا يمكن المساومة عليها.

ويدعو الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت لتنفيذ خطة تهدف لتوسيع نطاق التجنيد في الجيش الإسرائيلي، تقوم على تجنيد العرب واليهود الحريديم (اليهود المتشددين)، انطلاقا من مبدأ أن جميع شرائح المجتمع مطالبة اليوم بأن تخدم في الجيش.

 ويربط غانتس وآيزنكوت دعمهما لجهود الحكومة التي تسعى لتمديد فترة الخدمة العسكرية وقبول خطتهما الهادفة لتوسيع شرائح التجنيد، بزيادة عدد الإسرائيليين الذين يتم تجنيدهم تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل.

( روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:51 | 2024-03-01
18:14 | 2024-03-01
17:21 | 2024-03-01
16:35 | 2024-03-01
16:15 | 2024-03-01
16:00 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24