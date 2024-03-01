غانتس: على الجميع أن يشارك في الخدمة في الجيش الإسرائيلي

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن الخدمة في الجيش الإسرائيلي أصبحت ضرورة للأمن القومي، وينبغي على الجميع دون استثناء ان يشاركوا.

وتطرق الوزير الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة نحو القدس تنظمها عائلات الرهائن في غزة قائلا: إن دولة إسرائيل متحدة بالكامل وقوية وثابتة في السعي لتحقيق النصر العسكري وعودة مختطفينا وتأمين مستقبلنا.

واضاف نحن في وقت بات فيه المجتمع الإسرائيلي متقبلا لفكرة الخدمة في الجيش الإسرائيلي. لا سيما أنها أصبحت حاجة وطنية وأمنية ملحة. وقال: إنها حاجة وجودية لتأمين مستقبلنا ولا يمكن المساومة عليها.

ويدعو الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت لتنفيذ خطة تهدف لتوسيع نطاق التجنيد في الجيش الإسرائيلي، تقوم على تجنيد العرب واليهود الحريديم (اليهود المتشددين)، انطلاقا من مبدأ أن جميع شرائح المجتمع مطالبة اليوم بأن تخدم في الجيش.

ويربط غانتس وآيزنكوت دعمهما لجهود الحكومة التي تسعى لتمديد فترة الخدمة العسكرية وقبول خطتهما الهادفة لتوسيع شرائح التجنيد، بزيادة عدد الإسرائيليين الذين يتم تجنيدهم تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل.

( روسيا اليوم)