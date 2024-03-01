إلغاء رحلة طيران بعد اصطدام الطيور بمحرك الطائرة

أعلنت شركة "مصر للطيران" عن إلغاء رحلة لها في رواندا، "بعد اصطدام طيور بمحرك الطائرة"، وذلك حفاظا على سلامة الركاب والطائرة.

وأفادت "مصر للطيران" بأنه أثناء إقلاع طائرة رحلتها رقم "MS835" من طراز "بوينغ 737/800"، من مطار كيجالى برواندا متجهة إلى مطار القاهرة وعلى متنها 116 راكبا، اصطدمت بعض الطيور بمحرك الطائرة عند تحركها على الممر، الأمر الذي أدى إلى قيام قائد الطائرة بإلغاء عملية الإقلاع والعودة إلى الموقع مرة أخرى، وذلك حفاظا على سلامة الركاب والطائرة.

وأضافت مصر للطيران أنه تم إنزال جميع الركاب من الطائرة، وقامت الشركة بتأمين إقامتهم في فنادق بمدينة كيجالي، لحين الانتهاء من فحص الطائرة، والتأكد من إزالة أي آثار ناتجة عن اصطدام الطيور بالطائرة.

( روسيا اليوم)