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بريطانيا ستلغي تأشيرات من يعادون السامية

Lebanon 24
01-03-2024 | 13:23
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن بلاده ستلغي تأشيرات من يعادون السامية وهاجم المظاهرات المتضامنة مع غزة في بريطانيا بسبب استهدافها اليهود والمسيحيين.


وقال إن وزارة الداخلية ستلغي تأشيرات من يحرضون على العنف أو يعادون السامية، من تحديد ما هي الأفعال التي تندرج تحت هذه البنود.
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كما حذّر سوناك من أن "شوارع بريطانيا" سيطر عليها مجموعات معادية لديموقراطية البلاد، مشدداً على أن "اليمين المتطرف والتشدد الإسلامي وجهان لعملة واحدة".

 
هذا وانتقد عدد من المظاهرات التي خرجت تعاطفا مع غزة قائلا: "يجب وضع حد فاصل بين المظاهرات المطالبة بحماية المدنيين وتلك التي تدعو للعنف"، مضيفاً: "أبلغت قادة الشرطة إن المواطنين يتطلعون لسيطرتهم على المظاهرات".


وأكد أن "الحكومة البريطانية ستعمل بشكل حاسم للتصدي للأنشطة المتطرفة ومنع المتطرقين من دخول البلاد".

وطالب من المتظاهرين ألا "يدعون المتطرفين يسيطرون على المظاهرات السلمية".
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