Advertisement

عربي-دولي

سويسرا تنضم الى العقوبات الاوروبية ضد روسيا

Lebanon 24
01-03-2024 | 13:45
A-
A+
Doc-P-1170369-638449227086279876.jpg
Doc-P-1170369-638449227086279876.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت الحكومة السويسرية – المجلس الفيدرالي، عن انضمام سويسرا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا وفق الحزمة 13 من العقوبات.

 وذكرت الحكومة السويسرية أن الاتحاد الأوروبي اتخذ في 23 شباط 2024، "إجراءات جديدة ضد روسيا في شكل الحزمة 13 من العقوبات.

 وفي 29 شباط 2024، اتخذت الإدارة الفيدرالية، المسؤولة عن العقوبات، إجراءات جديدة ضد روسيا.

 وبذلك تنضم سويسرا إلى الحزمة 13 من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وسيبدأ العمل بها اعتبارا من 1 أذار 2024.

 وفي هذا الصدد، قامت الإدارة الفيدرالية بتوسيع نطاق العقوبات السويسرية لتشمل 106 أفراد إضافيين و88 شركة ومنظمة.

وتزعم برن أن غالبية الأفراد والشركات والمنظمات التي تم فرض العقوبات عليها مؤخرا تعمل بنشاط في المجمع الصناعي العسكري الروسي، وتشارك في إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وغيرها من المعدات العسكرية.

 كما تم اتخاذ تدابير تجارية جديدة لمنع روسيا من استيراد التكنولوجيا الحساسة لجيشها. ويشمل ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع التي يمكن أن تساهم في التطور العسكري التكنولوجي لروسيا ويطال الحظر 27 شركة روسية جديدة.

 بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع قائمة السلع التي يحظر تصديرها إلى روسيا. وبشكل خاص السلع التي يمكن أن تدخل ضمن مكونات إنتاج وتطوير الطائرات المسيرة.

( روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:51 | 2024-03-01
18:14 | 2024-03-01
17:21 | 2024-03-01
16:35 | 2024-03-01
16:15 | 2024-03-01
16:00 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24