سويسرا تنضم الى العقوبات الاوروبية ضد روسيا

أعلنت الحكومة السويسرية – المجلس الفيدرالي، عن انضمام سويسرا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا وفق الحزمة 13 من العقوبات.

وذكرت الحكومة السويسرية أن الاتحاد الأوروبي اتخذ في 23 شباط 2024، "إجراءات جديدة ضد روسيا في شكل الحزمة 13 من العقوبات.

وفي 29 شباط 2024، اتخذت الإدارة الفيدرالية، المسؤولة عن العقوبات، إجراءات جديدة ضد روسيا.

وبذلك تنضم سويسرا إلى الحزمة 13 من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وسيبدأ العمل بها اعتبارا من 1 أذار 2024.

وفي هذا الصدد، قامت الإدارة الفيدرالية بتوسيع نطاق العقوبات السويسرية لتشمل 106 أفراد إضافيين و88 شركة ومنظمة.

وتزعم برن أن غالبية الأفراد والشركات والمنظمات التي تم فرض العقوبات عليها مؤخرا تعمل بنشاط في المجمع الصناعي العسكري الروسي، وتشارك في إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وغيرها من المعدات العسكرية.

كما تم اتخاذ تدابير تجارية جديدة لمنع روسيا من استيراد التكنولوجيا الحساسة لجيشها. ويشمل ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع التي يمكن أن تساهم في التطور العسكري التكنولوجي لروسيا ويطال الحظر 27 شركة روسية جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع قائمة السلع التي يحظر تصديرها إلى روسيا. وبشكل خاص السلع التي يمكن أن تدخل ضمن مكونات إنتاج وتطوير الطائرات المسيرة.

( روسيا اليوم)