فنلندا: من المهم أن تكون لدينا وسائل الردع النووي

أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب عن أهمية وجود وسائل الردع النووي على أراضي بلاده في إشارة إلى الأسلحة النووية الأميركية.

وقال ستوب في أول مؤتمر صحفي له بعد تولي المنصب رسميا، يوم الجمعة: "أعتقد أن من المهم أن تكون لدينا وسائل للردع النووي"، مشيرا إلى أن الردع النووي للناتو تضمنه الأسلحة النووية الأميركية.

وأعاد إلى الأذهان أن التشريعات الفنلندية الحالية تحظر إدخال وصناعة وتخزين وتفجير شحنات نووية على الأراضي الفنلندية، مشيرا مع ذلك إلى أن الإصلاحات التشريعية تدخل ضمن صلاحيات الحكومة والبرلمان.

وكان رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوبو قد قال في تصريحات صحفية إن فنلندا لا تعتزم نشر أسلحة نووية على أراضيها، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية المنشورة على أراضي الدول الأخرى تعتبر كافية لضمان الردع النووي.

ويعتبر الردع النووي جزءا من سياسات حلف الناتو، الذي أصبحت فنلندا العضو الـ 31 فيه في نيسان عام 2023.

( روسيا اليوم)