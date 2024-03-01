للعودة إلى طاولة المفاوضات.. هذا هو شرط إسرائيل الجديد

ذكر موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن تل أبيب أبغت القاهرة والدوحة رفضها بدء جولة أخرى من المحادثات حول وقف إطلاق النار حتى تقدم "حماس" قائمة بأسماء الأسرى الأحياء.



وأفاد الموقع بأن "إسرائيل أبلغت مصر وقطر أنها لن تجري جولة أخرى من المحادثات حتى تبلغ حماس عن أسماء المختطفين الأحياء".

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ووفقاً للموقع، فإن "قطر ومصر كانتا قد وعدتا إسرائيل أنه في حال أرسلت وفدا لمحادثات الدوحة الأخيرة، سيتم تزويد إسرائيل بمعلومات بشأن الأسرى الأحياء".

وسيتم أيضاً الضغط على "حماس" لتليين موقفها بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يطالب بالإفراج عنهم، إلا انه وبعد ثلاثة أيام من المحادثات في الدوحة، عاد الوفد الإسرائيلي يوم أمس بدون إجابات، وفقاً للموقع.