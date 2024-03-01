الصليب الأحمر الدولي يطالب بإدخال مساعدات فورية إلى غزة

طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي المحتلة، الجمعة، بإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة المحاصر.

وقالت اللجنة الدولية في منشور عبر فيسبوك: "بالأمس، دفع اليأس آلاف المدنيين إلى التجمهر حول قافلة غذائية، وبسبب أعمال العنف التي تلت ذلك من قبل القوات الإسرائيلية، قتل أكثر من مئة وأصيب مئات آخرون".

وأضافت أن "هذا تذكير صارخ بالسبب وراء ضرورة دخول كميات كبيرة من المساعدات فورا إلى غزة، خاصة الشمال، والتمكن من إيصالها بأمان إلى المحتاجين إليها".

والخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ما أدى إلى ارتقاء 112 شهيدا وإصابة 760 شخصا.

( الأناضول)