Advertisement

عربي-دولي

الصليب الأحمر الدولي يطالب بإدخال مساعدات فورية إلى غزة

Lebanon 24
01-03-2024 | 14:40
A-
A+
Doc-P-1170386-638449258684700035.jpg
Doc-P-1170386-638449258684700035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي المحتلة، الجمعة، بإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة المحاصر.

 وقالت اللجنة الدولية في منشور عبر فيسبوك: "بالأمس، دفع اليأس آلاف المدنيين إلى التجمهر حول قافلة غذائية، وبسبب أعمال العنف التي تلت ذلك من قبل القوات الإسرائيلية، قتل أكثر من مئة وأصيب مئات آخرون".

 وأضافت أن "هذا تذكير صارخ بالسبب وراء ضرورة دخول كميات كبيرة من المساعدات فورا إلى غزة، خاصة الشمال، والتمكن من إيصالها بأمان إلى المحتاجين إليها".

 والخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ما أدى إلى ارتقاء 112 شهيدا وإصابة 760 شخصا.

( الأناضول)
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:51 | 2024-03-01
18:14 | 2024-03-01
17:21 | 2024-03-01
16:35 | 2024-03-01
16:15 | 2024-03-01
16:00 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24