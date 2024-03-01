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عربي-دولي

لافروف يرد بـ"ضحكة" على سؤال حول ماكرون

Lebanon 24
01-03-2024 | 15:10
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أثار سؤال صحفي حول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي لم يستبعد فيها إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، ضحك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأثار طلب صحافية من لافروف التعليق على إرسال قوات حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، وهو ما تحدث عنه ماكرون في وقت سابق، ضحك لافروف دون أن يبدي رأيه.

وقال الرئيس الفرنسي بداية الأسبوع الجاري أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

 وفي وقت لاحق ذكرت صحيفة "لوموند" أن فرنسا تدرس إرسال قوات خاصة ووحدات أخرى إلى أوكرانيا.

( روسيا اليوم)
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