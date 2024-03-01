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عربي-دولي

الخارجية الإسرائيلي تهاجم أردوغان: "من الأفضل أن تصمت وتخجل!"

Lebanon 24
01-03-2024 | 15:35
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بكلمات "حادة"، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية مواقف الأخير من الحرب على غزة.

 وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر كاتس صورة تظهر لقاء أردوغان برئيس  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، معلقا عليها بالقول: "يتهم أردوغان، الذي ينفذ مذبحة منتظمة للأكراد في تركيا والمنطقة، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية متعمدة في غزة"، على حد تعبيره.

 وأضاف: "السيد أردوغان، نحن لسنا مثلكم..نحن نقاتل شركاءكم من حماس الذين استضفتموهم في تركيا ومكنتموهم من تنفيذ المجازر والقتل.. من الأفضل أن تصمت وتخجل!"

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن القانون والعدالة سقطا ضحية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، متهما الدول الغربية بالضلوع في إراقة الدماء في القطاع.

 (روسيا اليوم) 

 

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