بايدن: الولايات المتحدة ستبدأ إلقاء مساعدات لقطاع غزة من الجو

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستبدأ خلال الأيام المقبلة إسقاط المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الجمعة، خلال استقباله في البيت الأبيض رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

ووصف بايدن استهداف إسرائيل للمدنيين أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات إنسانية شمالي غزة بأنه حادث مأساوي ومروع.

وأعرب عن أسفه حيال قتلى الهجوم، مؤكدا أنه وقع أثناء محاولة الأبرياء الحصول على المساعدات.

وتابع بايدن: "سنبدأ في الأيام القادمة إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو (على غزة) من خلال الانضمام إلى الأردن".

وكان لافتا للانتباه أن بايدن قال "أوكرانيا" بدلا من غزة عن طريق الخطأ في جملته بشأن إسقاط المساعدات الجوية.

وأكد أن واشنطن تواصل مفاوضاتها مع الجانب الإسرائيلي لضمان إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

( الأناضول)