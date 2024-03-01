بيانات حكومية أميركية تظهر ارتفاعاً هائلاً للدين الفيدرالي كل 100 يوم

أظهرت بيانات حكومية أميركية، اليوم الجمعة، ارتفاع الدين الفيديرالي للولايات المتحدة بمقدار تريليون دولار كل 100 يوم تقريبا في الأشهر الأخيرة.
ووفقاً لتقرير (البيانات المالية) الصادر عن وزارة الخرانة الأميركية «فقد تجاوزت ديون البلاد 34 تريليون دولار في 4 يناير الماضي بشكل ثابت وذلك بعد أن كان قد تجاوز هذا الحد لفترة وجيزة في 29 ديسمبر 2023».
وأفادت بأن الدين الفيدرالي بلغ 33 تريليون دولار في 15 سبتمبر من العام الماضي بعد أن كان 32 تريليون دولار قبل ثلاثة أشهر من ذلك أي في 15 يونيو وهو ما يشير الى تسارع وتيرة ارتفاعه في الشهور الستة الأخيرة من العام الماضي مقارنة بالفترة السابقة حيث استغرقت الزيادة البالغة تريليون دولار من 31 تريليون دولار نحو ثمانية أشهر قبل ذلك.